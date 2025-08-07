Дрон ВСУ в Новой Каховке сбросил взрывчатку на пожилую женщину возле магазина

В городе Новая Каховка Херсонской области украинский дрон сбросить взрывчатку, от которой пострадала пожилая местная жительница. Об этом сообщает администрация города.

У женщины множественные осколочные ранения по всему телу. Сам инцидент произошёл возле продуктового магазина.

«Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Новокаховскую ЦГБ. В настоящее время идёт подготовка к транспортировке женщины в Каховскую ЦРБ», — сказано в публикации.