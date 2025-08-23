Огонь по своим: ВСУ ударили ракетами по бригаде теробороны за передачу координат ВС России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Cam
ВСУ атаковали собственную 110-ю бригаду теробороны авиационными ракетами в районе села Берёзовое Днепропетровской области. Как сообщают российские силовые структуры, причиной обстрела,послужила передача российской стороне данных о заградотряде.
«Есть подтверждённые данные, что украинская сторона нанесла несколько авиаударов по своей же 110-й бригаде. Предположительно, причиной стала передача координат 17-й бригады Нацгвардии в Берёзовом нашим войскам», — рассказали в беседе с ТАСС представители силовых структур.
Ранее Life.ru писал, что пленённый командир украинского спецназа предоставил важные сведения, которые позволили обнаружить базу диверсантов в Сумской области. Вследствие этого был нанесён авиационный удар, уничтоживший около 60 человек личного состава.