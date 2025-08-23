Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 09:01

Огонь по своим: ВСУ ударили ракетами по бригаде теробороны за передачу координат ВС России

ТАСС: ВСУ обстреляли 110-ю бригаду теробороны за передачу данных ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Cam

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Cam

ВСУ атаковали собственную 110-ю бригаду теробороны авиационными ракетами в районе села Берёзовое Днепропетровской области. Как сообщают российские силовые структуры, причиной обстрела,послужила передача российской стороне данных о заградотряде.

«Есть подтверждённые данные, что украинская сторона нанесла несколько авиаударов по своей же 110-й бригаде. Предположительно, причиной стала передача координат 17-й бригады Нацгвардии в Берёзовом нашим войскам», — рассказали в беседе с ТАСС представители силовых структур.

«Рвётся в бой»: Польский наемник вышел из рядов ВСУ и перешёл на российскую сторону
«Рвётся в бой»: Польский наемник вышел из рядов ВСУ и перешёл на российскую сторону

Ранее Life.ru писал, что пленённый командир украинского спецназа предоставил важные сведения, которые позволили обнаружить базу диверсантов в Сумской области. Вследствие этого был нанесён авиационный удар, уничтоживший около 60 человек личного состава.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar