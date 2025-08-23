Наёмник Польши оставил ВСУ и вступил в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса, который воюет против украинских сил. Об этом РИА «Новости» рассказал боец с позывным Лютик.

«Так сложилось, что он (польский наёмник - прим. Life.ru) попал к нам, чем он, кстати, очень доволен и рвётся уже в бой. Он, как и мы, против нацизма, фашизма. Говорит, что у него в Польше во времена Великой Отечественной войны нацисты вели себя ужасно, но забыли это. Поэтому, скажем, он пришёл сюда бороться именно вот с этим», — сказал он.

По его словам, польский наёмник сейчас проходит боевую подготовку и слаживание на полигоне, а также участвует в гуманитарных миссиях: доставляет продовольствие в прифронтовые города, помогает эвакуировать мирных жителей и союзных раненых бойцов. Как отметил Лютик, новый доброволец разделяет взгляды батальона и считает, что, как и многие, был обманут.