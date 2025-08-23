Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 августа, 05:49

«Рвётся в бой»: Польский наемник вышел из рядов ВСУ и перешёл на российскую сторону

Польский наёмник присоединился к ВС РФ и вступил в батальон экс-военных ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Наёмник Польши оставил ВСУ и вступил в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса, который воюет против украинских сил. Об этом РИА «Новости» рассказал боец с позывным Лютик.

«Так сложилось, что он (польский наёмник - прим. Life.ru) попал к нам, чем он, кстати, очень доволен и рвётся уже в бой. Он, как и мы, против нацизма, фашизма. Говорит, что у него в Польше во времена Великой Отечественной войны нацисты вели себя ужасно, но забыли это. Поэтому, скажем, он пришёл сюда бороться именно вот с этим», — сказал он.

По его словам, польский наёмник сейчас проходит боевую подготовку и слаживание на полигоне, а также участвует в гуманитарных миссиях: доставляет продовольствие в прифронтовые города, помогает эвакуировать мирных жителей и союзных раненых бойцов. Как отметил Лютик, новый доброволец разделяет взгляды батальона и считает, что, как и многие, был обманут.

Ранее российские военные нанесли удар по полигону в Сумской области, где находились колумбийские наёмники. В результате атаки были ликвидированы около 50 человек. Местные жители сообщили, что иностранные бойцы занимались мародёрством, проникая в заброшенные дома в поисках еды.

