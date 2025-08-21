Российская армия разгромила полигон с колумбийскими наёмниками в Сумской области, ликвидировав около 50 солдат. По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ перебросили иностранных бойцов к границе в попытке сдержать наступление ВС РФ, но их планы не оправдались.

Всего на окраине села Алексеевка располагалось около 100 наёмников, которых перебросили из Харьковской области для оказания помощи мобилизованным ВСУ в строительстве оборонительных сооружений. В результате удара авиации ВС РФ с применением бомбы ФАБ-1000 около 50 иностранцев были ликвидированы, ещё не менее 30 получили ранения. Кроме того, армия России смогла разгромить пункт управления БПЛА «Дартс», который использовался для атак на Курскую область.