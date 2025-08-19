Российские военные ликвидировали в Сумской области двух украинских командиров: начальника роты 153-го батальона ВСУ и командира взвода БПЛА специального назначения 2-го полка Нацгвардии Украины. Об этом сообщила неофициальная пресс-служба группировки войск «Север».

Кроме того, ударом «Герани» по позициям ВСУ был уничтожен командир роты 153-го батальона теробороны майор Швабский Евгений Владимирович 08.09.1982 с позывным Бостон.

Ранее в зоне СВО был уничтожен отставной офицер СБУ, убивавший жителей Донбасса с 2014 года. Сначала Константин Жук с позывным Нельсон воевал в составе добровольческого батальона ВСУ, затем тренировал диверсантов и организовывал террористические акты. Также он числился командиром батальона спецназначения «Гарпун».