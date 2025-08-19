Мессенджер MAX
19 августа, 07:34

ВС России ликвидировали в Сумской области офицеров ВСУ и Нацгвардии Украины

Украинские офицеры Швабский и Ким. Обложка © Неофициальная пресс-служба группировки войск «Север».

Российские военные ликвидировали в Сумской области двух украинских командиров: начальника роты 153-го батальона ВСУ и командира взвода БПЛА специального назначения 2-го полка Нацгвардии Украины. Об этом сообщила неофициальная пресс-служба группировки войск «Север».

«Спецназом группировки «Север» в ходе разведывательно-поисковых действий ликвидирован командир взвода БПЛА специального назначения 2-го полка НГУ младший лейтенант Ким Александр Олегович 05.05.1979 (позывной Кореец)», — говорится в сообщении.

Кроме того, ударом «Герани» по позициям ВСУ был уничтожен командир роты 153-го батальона теробороны майор Швабский Евгений Владимирович 08.09.1982 с позывным Бостон.

«Северяне» уничтожили идейного нациста из спецподразделения ГУР «Тимур»

Ранее в зоне СВО был уничтожен отставной офицер СБУ, убивавший жителей Донбасса с 2014 года. Сначала Константин Жук с позывным Нельсон воевал в составе добровольческого батальона ВСУ, затем тренировал диверсантов и организовывал террористические акты. Также он числился командиром батальона спецназначения «Гарпун».

Наталья Афонина
