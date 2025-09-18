Российская армия наносит высокоточные удары по ключевым объектам энергосистемы и логистическим узлам Украины, что приводит к массовым сбоям в снабжении, в том числе для нужд вооружённых формирований. Об этом сайту МК.ru заявил военный эксперт, заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Попов пояснил, что хотя Украина и пытается использовать аварийные дизель-генераторы и локомотивы, не зависящие от электричества, с массовыми транспортными потоками на такой системе она долго справляться не сможет. Основной удар, по словам генерала, наносится по магистралям, которые являются кровеносной системой снабжения ВСУ.

«Только представьте, что поставки, которые шли регулярно, сорвутся, скажем, на неделю. Те же снаряды, миллионами их сразу не завезёшь. Привозят 100 штук на батальон или артиллерийский дивизион, и потом снова осуществляют поставки, чтобы не концентрировать большие запасы в одном месте. В противном случае мы можем одним махом их обезглавить, и тогда они останутся без боевого потенциала — танки, пушки останутся, а патронов и снарядов не будет. А это как с лопатой воевать», — подчеркнул Попов.

Военный аналитик связал эти удары с планами российских войск по развитию наступления на востоке Днепропетровской области, где сложились благоприятные оперативно-тактические условия. Он добавил, что позади линии обороны ВСУ там осталась открытая местность без мощных укреплений, что ставит командование противника перед сложной дилеммой использования резервов. Попов констатировал, что российские войска, пусть и не сотнями километров, но планомерно продвигаются вперёд по всей линии фронта, что приближает вооружённые формирования Украины к удручающему состоянию.