То, как Владимир Зеленский распоряжается украинскими войсками на Красноармейском направлении, напоминает подход вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Сходство тактических доктрин объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

По оценке специалиста, Киев может потерять Красноармейск (Покровск) без попыток эвакуации своих военнослужащих, что приведёт к значительным потерям личного состава ВСУ. Кнутов отметил, что российские войска не планируют штурмовать город в лоб, а вместо этого применяют тактику огневого контроля и постепенного окружения.

«Киев в скором времени потеряет Красноармейск, [оценки западных экспертов] соответствуют действительности. Вместе с потерей Красноармейска ВСУ, скорее всего, потеряют очень много солдат, потому что Киев не будет предпринимать ничего для спасения своих военнослужащих и не будет выводить войска из города. В данном случае Зеленский повторяет тактику Гитлера, который запрещал своим войскам оставлять укрепленные города и сдаваться в плен», — пояснил он в разговоре с «Газетой.ru».

Эксперт добавил, что главной задачей российских войск является создание «подковы» вокруг города с установлением огневого контроля над снабжающими дорогами. По его мнению, такая тактика позволяет минимизировать российские потери при последующей зачистке освобождённой территории.