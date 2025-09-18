Украинские власти начали информационную подготовку к возможной сдаче Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом в своём Telegram сообщил военкор Евгений Поддубный. По его словам, в районе города идут ожесточённые бои, а командование ВСУ перебрасывает туда новые подразделения с других направлений, пытаясь удержать позиции.

«Прогрев украинского общества, а заодно и западных партнёров Киева, насчёт падения группировки ВСУ в Красноармейске уже запущен», — написал Поддубный, отметив, что в кампании участвуют и западные СМИ.