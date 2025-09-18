Штурм не потребуется: Армия России стягивает смертоносную удавку вокруг Покровска

Ситуация вокруг Красноармейска (Покровска) продолжает ухудшаться для ВСУ на фоне изменения тактики Армии России. Об этом заявила эксперт по оборонным исследованиям Королевского колледжа Лондона Марина Мирон.

По словам эксперта, российские войска установили контроль над всеми логистическими маршрутами и создали «зону поражения» с использованием беспилотников, что практически парализовало снабжение украинских подразделений в районе Покровска.

«[Взятие Покровска] займёт время, потому что то, что русские пытаются сделать, по сути, — это выдавить украинцев. Они не хотят штурмовать город, так как это слишком сложно и слишком трудоёмко, что предполагает большие потери. Вместо этого они пытаются полностью окружить его», — сказала эксперт в интервью британскому телеканалу Sky News.

Мирон отметила, что это отражает изменившийся подход российского командования, которое теперь предпочитает медленные операции по окружению вместо штурмов с высокими потерями, как это было при взятии Артёмовска (Бахмута) в ДНР. По её оценке, такая тактика позволяет минимизировать потери при одновременном создании непреодолимых логистических проблем для обороняющихся.