ПВО, энергетика, транспорт: Российская армия вывела из строя важные объекты ВСУ под Киевом

Российские военные нанесли серию массированных ударов в ночь на 18 сентября по нескольким военным и стратегическим объектам в Киевской области. Об этом рассказал в соцсети представитель российского подполья на Украине Сергей Лебедев.

Видео © ГУ ДСНС України в Київській області

«Киевский регион. Прилёты 17-18 сентября 2025. Киев и область — взрывы, работа ПВО (03:15, 03:30, 03:43, 03:48). Борисполь — удары (03:53, 04:04). После прилётов сильнейший пожар и детонация на промышленных складах в направлении газораспределительной станции. Буча — взрывы (04:01)», — говорится в заявлении.

По данным Лебедева, целями прилётов были объекты системы ПВО в Буче, энергетическая инфраструктура в Борисполе, транспортные узлы на выезде из Киева. Это подтверждает и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, которая сообщила о пожаре на промышленном объекте в Киевской области.