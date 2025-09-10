«Накрыли их капитально»: Армия РФ поджарила украинский «Пеликан» с румынскими военными под Одессой

ВС России атаковали крупный логистический узел украинской армии в Одесской области, включая склады с военными грузами, тренировочные базы и завод по изготовлению деталей для БПЛА. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Вилково — город на Дунае, через реку — Румыния, от которой идут постоянные военные грузы на паромах. Вертолётная площадка отнюдь не пустует. По сообщениям местных жителей, не менее десятка вертолётов постоянно на дежурстве. На турбазах, например «Пеликан», располагаются румынские военные. Накрыли их капитально», — сказал он.

Помимо логистического узла, российские силы ударили по бывшей исправительной колонии № 141, использовавшейся как тренировочный лагерь для ВСУ, а также по заводу прессовых узлов, где производят детали для беспилотников. После ударов наблюдалась продолжительная вторичная детонация. Лебедев уточнил, что румынские парамедики пытались спасти возможных выживших и перевозили пострадавших в Румынию, а с одного из паромов вывезли примерно 50 мешков с останками.