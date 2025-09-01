Мессенджер MAX
1 сентября, 17:53

В ГД оценили включение Одесской и Николаевской областей в состав России

Депутат Соболев: Освобождение Одесской области соответствует целям СВО

Вид на Одессу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rombew

Контроль над Одесской и Николаевской областями является необходимой мерой для обеспечения безопасности российских регионов. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Соболев в интервью изданию «Подъём», комментируя карту Украины без выхода к морю, представленную на брифинге начальника Генштаба ВС РФ.

«Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации. <…> И создать зону безопасности. В том числе для нашего флота на Чёрном море. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что параметры безопасности могут корректироваться в зависимости от технического оснащения ВСУ. По его словам, ключевой задачей является предотвращение обстрелов гражданской инфраструктуры, а вопрос вхождения этих территорий в состав РФ должен решаться исключительно через волеизъявление местных жителей.

Напомним, сегодня в Сети обратили внимание на необычную карту Украины, висевшую в кабинете главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова во время подведения итогов весенне-летней кампании. Внимание к себе приковала необычная территориальная особенность — на карте Одесская и Николаевская области были отделены от Незалежной. Стоит ли говорить, что в украинских медиа после этого начался сущий кошмар.

