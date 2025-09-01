Не исключено, что в ходе конфликта на Украине в составе России появятся и другие новые регионы. Такое предположение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя карту Украины без выхода к морю, которую заметили в кабинете главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

«Россия вполне может обрасти другими регионами. Нам ничего не остаётся делать. Мы не хотим, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на Россию», — пояснил парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий уточнил, что пока рано говорить о конкретных территориальных изменениях, поскольку соответствующие решения требуют проведения референдумов. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от политики украинского руководства и поддержки Западом военных действий, которые приводят к человеческим жертвам. По его словам, Россия вынуждена принимать меры для обеспечения собственной безопасности.