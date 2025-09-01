Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 15:50

Ничего не остаётся: В ГД объяснили новую редакцию границ Украины в кабинете Герасимова

Депутат Колесник: РФ не хочет, чтобы Украина была плацдармом для нападения

Вид на академический театр оперы и балета в Одессе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Не исключено, что в ходе конфликта на Украине в составе России появятся и другие новые регионы. Такое предположение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя карту Украины без выхода к морю, которую заметили в кабинете главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

«Россия вполне может обрасти другими регионами. Нам ничего не остаётся делать. Мы не хотим, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на Россию», — пояснил парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий уточнил, что пока рано говорить о конкретных территориальных изменениях, поскольку соответствующие решения требуют проведения референдумов. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от политики украинского руководства и поддержки Западом военных действий, которые приводят к человеческим жертвам. По его словам, Россия вынуждена принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

Напомним, на видеозаписи совещания по подведению результатов весенне-летней кампании 2025 года в кабинете Валерия Герасимова заметили необычную карту Украины. На ней от Незалежной отделены Николаевская и Одесская области — в таком варианте Украина остаётся без выхода к морю.

Юрий Лысенко
