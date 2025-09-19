Российская армия ускорила наступление в Донецкой Народной Республике и освободила село Муравка недалеко от Красноармейска (Покровска). О новых успехах наших воинов докладывает Минобороны РФ в сводке от 19 сентября.

К слову, 18 сентября стало известно, что Владимир Зеленский посетил подконтрольную украинским войскам часть Донецкой народной республики. В ходе визита он пообщался с солдатами ВСУ, выразил им благодарность и вручил государственные награды. Тем временем положение дел вокруг Покровска становится всё хуже для ВСУ. Она признаёт, что причина в новой тактике Армии России — подразделения ВС РФ вместо штурма города взяли под огневой контроль все подъезды к нему.