19 сентября, 09:22

ВСУ в день пиар-поездки Зеленского в ДНР сдали важное село под Покровском

Российская армия освободила село Муравка ДНР и Новоивановку Запорожской области

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российская армия ускорила наступление в Донецкой Народной Республике и освободила село Муравка недалеко от Красноармейска (Покровска). О новых успехах наших воинов докладывает Минобороны РФ в сводке от 19 сентября.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождён населённый пункт Муравка ДНР», – отчитались в МО РФ.

А подразделения группировки войск «Восток» тоже отличились, они продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили населённый пункт Новоивановка Запорожской области.

К слову, 18 сентября стало известно, что Владимир Зеленский посетил подконтрольную украинским войскам часть Донецкой народной республики. В ходе визита он пообщался с солдатами ВСУ, выразил им благодарность и вручил государственные награды. Тем временем положение дел вокруг Покровска становится всё хуже для ВСУ. Она признаёт, что причина в новой тактике Армии России — подразделения ВС РФ вместо штурма города взяли под огневой контроль все подъезды к нему.

Андрей Бражников
