Дрон заснял страшное убийство девушки-заложницы во время побега от бойцов ВСУ

По данным российских военных, в одном из частных домов ВСУшники удерживали в заложниках девушку и ребёнка. Спрятавшись за их спинами, они отстреливались. Наши бойцы заняли позиции во дворе и начали переговоры с ними, обещая дать уйти, если они отпустят заложников. Российский военный попытался прикрыть женщину с ребёнком и оттолкнуть в сторону, но в это время противник поднял в воздух беспилотники. Один из них ранил заложницу, а второй нанёс ей смертельный удар. Ребёнка наши бойцы успели спасти.