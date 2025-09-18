Владимир Путин
18 сентября, 08:11

Дрон заснял страшное убийство девушки-заложницы во время побега от бойцов ВСУ

ВСУ убили при помощи дронов взятую в заложники девушку в Шандриголове в ДНР

Обложка © Телеграм / «Старше Эдды»

Украинские военнослужащие захватили в заложники женщину и ребёнка в селе Шандриголово в ДНР, чтобы не дать российским солдатам пойти на штурм, а позже ВСУ дронами убили заложницу. Тяжёлые кадры публикует Телеграм-канал «Старше Эдды».

Видео © Телеграм-канал «Старше Эдды»

По данным российских военных, в одном из частных домов ВСУшники удерживали в заложниках девушку и ребёнка. Спрятавшись за их спинами, они отстреливались. Наши бойцы заняли позиции во дворе и начали переговоры с ними, обещая дать уйти, если они отпустят заложников. Российский военный попытался прикрыть женщину с ребёнком и оттолкнуть в сторону, но в это время противник поднял в воздух беспилотники. Один из них ранил заложницу, а второй нанёс ей смертельный удар. Ребёнка наши бойцы успели спасти.

«Подносили воду под огнём»: ВСУ сделали жителей Часова Яра своими рабами

Ранее сообщалось, что в Сумах убили украинского журналиста Александра Тахтая, который критиковал Вооружённые силы Украины (ВСУ) и разоблачал коррупционные схемы при строительстве оборонительных сооружений. Нападение на корреспондента стало вторым за последний месяц — предыдущее покушение на его жизнь произошло четырьмя неделями ранее.

