Дрон заснял страшное убийство девушки-заложницы во время побега от бойцов ВСУ
ВСУ убили при помощи дронов взятую в заложники девушку в Шандриголове в ДНР
Обложка © Телеграм / «Старше Эдды»
Украинские военнослужащие захватили в заложники женщину и ребёнка в селе Шандриголово в ДНР, чтобы не дать российским солдатам пойти на штурм, а позже ВСУ дронами убили заложницу. Тяжёлые кадры публикует Телеграм-канал «Старше Эдды».
Видео © Телеграм-канал «Старше Эдды»
По данным российских военных, в одном из частных домов ВСУшники удерживали в заложниках девушку и ребёнка. Спрятавшись за их спинами, они отстреливались. Наши бойцы заняли позиции во дворе и начали переговоры с ними, обещая дать уйти, если они отпустят заложников. Российский военный попытался прикрыть женщину с ребёнком и оттолкнуть в сторону, но в это время противник поднял в воздух беспилотники. Один из них ранил заложницу, а второй нанёс ей смертельный удар. Ребёнка наши бойцы успели спасти.
Ранее сообщалось, что в Сумах убили украинского журналиста Александра Тахтая, который критиковал Вооружённые силы Украины (ВСУ) и разоблачал коррупционные схемы при строительстве оборонительных сооружений. Нападение на корреспондента стало вторым за последний месяц — предыдущее покушение на его жизнь произошло четырьмя неделями ранее.