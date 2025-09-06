Мессенджер MAX
6 сентября, 19:29

В Сумах убит украинский журналист, критиковавший ВСУ

В Сумах убили украинского журналиста Александра Тахтая, который критиковал Вооружённые силы Украины (ВСУ) и разоблачал коррупционные схемы при строительстве оборонительных сооружений. Как сообщил собеседник ТАСС, нападение на корреспондента стало вторым за последний месяц — предыдущее покушение на его жизнь произошло четырьмя неделями ранее.

Активную заинтересованность со стороны украинских силовиков Тахтай вызвал после серии публикаций, раскрывающих детали незаконного обогащения отдельных лиц и компаний на возведении фортификационных объектов в Сумской области. Его расследования также затрагивали деятельность руководителей администрации, представителей полиции и командования ВСУ.

Пограничники на Украине застрелили мужчину, который хотел сбежать в Молдавию
Пограничники на Украине застрелили мужчину, который хотел сбежать в Молдавию

Ранее сообщалось, что на Украине минимум 25 мужчин погибли после того, как были задержаны военкомами территориальных центров комплектования. Правоохранители утверждают, что в двух случаях причиной смерти стало избиение. В остальных случаях люди скончались якобы от обострения хронических заболеваний или самоубийств. Они добавляют, что насилия в отношении задержанных не было. Однако большинство родных погибших не верят в эту информацию и считают, что на самом деле их близких убили.

