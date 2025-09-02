Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 18:46

Пограничники на Украине застрелили мужчину, который хотел сбежать в Молдавию

Страна.ua: Украинские пограничники расстреляли мужчину на границе с Молдавией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Украинские пограничники застрелили мужчину при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно публикации, пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся перелезть через заграждение. После предупредительного выстрела один из нарушителей сдался, а второй попытался убежать и был застрелен из автомата АК-74.

Украинец умер спустя три дня после силовой мобилизации в Ровненской области
Украинец умер спустя три дня после силовой мобилизации в Ровненской области

Ранее сообщалось, что минимум 25 мужчин погибли на Украине после задержания военкомами ТЦК. Правоохранители сообщают, что в двух случаях причиной смерти стало избиение, в остальных — обострение хронических заболеваний или самоубийства, отрицая насилие. Однако родственники погибших не верят этим объяснениям, утверждая, что их близких убили.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar