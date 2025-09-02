Пограничники на Украине застрелили мужчину, который хотел сбежать в Молдавию

Украинские пограничники застрелили мужчину при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно публикации, пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся перелезть через заграждение. После предупредительного выстрела один из нарушителей сдался, а второй попытался убежать и был застрелен из автомата АК-74.