Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 19:15

Украинец умер спустя три дня после силовой мобилизации в Ровненской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera51

Украинец умер от сердечного приступа после насильственной мобилизации. Известно, что его удерживали в Сарненском ТЦК в Ровненской области.

Виталия Сахарука забрали 21 августа. Он провёл три дня в ТЦК, а 23 августа умер.

«Двадцать третьего августа мать Виталия узнала, что её сын скончался от сердечного приступа и находится в морге»,сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

В военкомате заявили, что смерть наступила от сердечной недостаточности. Однако ранее Виталий прошёл все медицинские проверки и получил заключение о пригодности к службе.

«‎Ты чё тикаешь?» Полиция скрутила одессита после ДТП и сдала в ТЦК, сломав ключицу
«‎Ты чё тикаешь?» Полиция скрутила одессита после ДТП и сдала в ТЦК, сломав ключицу

Life.ru рассказывал, как в Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали сорок граждан Украины. Эти люди ранее застряли на российско-грузинской границе, а затем их вернули на родину.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar