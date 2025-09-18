Владимир Путин
18 сентября, 14:44

Зеленский прибыл в ДНР

Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть ДНР для встречи с военнослужащими

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский посетил подконтрольную украинским войскам часть Донецкой народной республики (ДНР). В ходе визита он пообщался с военнослужащими ВСУ, выразил им благодарность и вручил государственные награды. Об этом глава киевского режима рассказал в своих соцсетях.

«Донетчина. Встретился с нашими воинами, участвующими в Добропольской контрнаступательной операции», — написал Зеленский.

Кроме того, глава киевского режима заслушал доклад главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском (украинское название — Покровск) и об общей ситуации на фронте.

Ситуация, кстати, у бойцов ВСУ так себе. Например, буквально вчера наши парни смогли зайти в населённый пункт Плещеевка в ДНР. Солдаты ВС РФ продолжают вести бои в непосредственной близости от Константиновки. А ещё раньше киевская сторона потеряла пять единиц бронетанковой техники и 30 своих солдат. Разгромить противника смог танковый экипаж ВС РФ.

Наталья Афонина
