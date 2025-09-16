Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 20:45

Командование ВСУ приказало военным добивать раненых в ДНР

ТАСС: Командование ВСУ приказало пришедшим на ротацию военным добить раненых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) отдало приказ боевикам добить раненых украинских бойцов из других подразделений в районе населённого пункта Ставки в Донецкой Народной Республике. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на неназванного представителя силовых структур России.

Как подчеркнул собеседник агентства, речь идёт о 115-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины.

«Командование 115-й ОМБр ставит своим боевикам очень циничные, беспринципные и преступные задачи, наглядно демонстрируя своё отношение к украинцам, как к мясу», — рассказал источник.

В зоне СВО ликвидированы подполковник и два офицера «Крыльев Омеги» ВСУ
В зоне СВО ликвидированы подполковник и два офицера «Крыльев Омеги» ВСУ

Ранее командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Витос рассказал, что украинские военнослужащие насиловали и убивали мирных жителей во время отступления из Новопетровского в Днепропетровской области. По его словам, поняв, что потеряли село, ВСУ начали применять артиллерию и БПЛА, чтобы стереть населённый пункт с лица земли.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar