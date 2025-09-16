Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) отдало приказ боевикам добить раненых украинских бойцов из других подразделений в районе населённого пункта Ставки в Донецкой Народной Республике. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на неназванного представителя силовых структур России.

«Командование 115-й ОМБр ставит своим боевикам очень циничные, беспринципные и преступные задачи, наглядно демонстрируя своё отношение к украинцам, как к мясу», — рассказал источник.

Ранее командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Витос рассказал, что украинские военнослужащие насиловали и убивали мирных жителей во время отступления из Новопетровского в Днепропетровской области. По его словам, поняв, что потеряли село, ВСУ начали применять артиллерию и БПЛА, чтобы стереть населённый пункт с лица земли.