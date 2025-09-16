Владимир Путин
16 сентября, 17:17

В зоне СВО ликвидированы подполковник и два офицера «Крыльев Омеги» ВСУ

Поддубный: В зоне СВО убит подполковник Крыльев Омеги Прокопеца и его подчинённые

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Армия России ликвидировала подполковника украинского отряда «Крылья Омеги» Александра Прокопеца в зоне СВО, а также двух его подчинённых офицеров. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Фото © Telegram/ Поддубный |Z|О|V| edition

«Крылья Омеги» — отдельный отряд беспилотных систем Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины. Специалисты, входящие в этот элитный центр, проходят тщательную подготовку и состоят преимущественно из профессиональных десантников, опытных боевых пловцов и горных инструкторов.

Ранее Life.ru сообщал о ликвидации вступившего в ВСУ танцора Львовской оперы Дмитрия Пасечника. Детали гибели украинского бойца не приводятся. До этого был ликвидирован японский наёмник Драго Кодзима с позывным Тэцуо. В начале сентября в соцсетях Кодзимы появились соболезнования от подписчиков.

Полина Никифорова
