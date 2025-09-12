Японский наёмник Тэцуо ликвидирован в боях на Украине

На Украине был ликвидирован наёмник Драго Кодзима с позывным Тэцуо, воевавший на стороне ВСУ. Он являлся уроженцем японской Осаки, проживал в Италии, а в июне 2024 года вступил в ряды украинской армии.

Соболезнования появились в соцсетях легионера. В июле Кодзима опубликовал в соцсетях последнее фото, где позирует в военной форме с итальянским флагом в Киеве вместе с румынским наёмником Антонио Рикардо Маклаудом Отетом. Второй боец тоже проживал в Италии до отправки на Украину и также был ликвидирован. В начале сентября в соцсетях Кодзимы появились соболезнования от подписчиков.