В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ танцор Львовской оперы
Украинский артист балета Пасечник ликвидирован в зоне СВО
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lviv National Opera
Львовская национальная опера сообщила в соцсетях о гибели своего артиста балета Дмитрия Пасечника в зоне СВО. Танцор вступил в ряды ВСУ летом этого года.
«Дмитрий работает в театре балетной труппы с октября прошлого года. В июне 2025 года вступил в ряды ВСУ», — говорится в публикации.
Детали гибели украинского танцора отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО был ликвидирован гражданин Великобритании Бенджамин Лео Бёрджесс, известный под позывным Волнистый попугайчик. Следует отметить, что на Украине наблюдается значительное присутствие иностранных наёмников. В состав ВСУ прибывают граждане таких стран, как Великобритания, Франция, Германия, Польша, Латвия, Грузия, Армения, США и Италия.