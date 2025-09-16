Владимир Путин
16 сентября, 13:11

В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ танцор Львовской оперы

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lviv National Opera

Львовская национальная опера сообщила в соцсетях о гибели своего артиста балета Дмитрия Пасечника в зоне СВО. Танцор вступил в ряды ВСУ летом этого года.

«Дмитрий работает в театре балетной труппы с октября прошлого года. В июне 2025 года вступил в ряды ВСУ», — говорится в публикации.

Детали гибели украинского танцора отсутствуют.

В ДНР ликвидировали 19-летнюю военнослужащую нацбата «Азов»*
Ранее сообщалось, что в зоне СВО был ликвидирован гражданин Великобритании Бенджамин Лео Бёрджесс, известный под позывным Волнистый попугайчик. Следует отметить, что на Украине наблюдается значительное присутствие иностранных наёмников. В состав ВСУ прибывают граждане таких стран, как Великобритания, Франция, Германия, Польша, Латвия, Грузия, Армения, США и Италия.

    avatar