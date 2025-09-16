В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ танцор Львовской оперы

«Дмитрий работает в театре балетной труппы с октября прошлого года. В июне 2025 года вступил в ряды ВСУ», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО был ликвидирован гражданин Великобритании Бенджамин Лео Бёрджесс, известный под позывным Волнистый попугайчик. Следует отметить, что на Украине наблюдается значительное присутствие иностранных наёмников. В состав ВСУ прибывают граждане таких стран, как Великобритания, Франция, Германия, Польша, Латвия, Грузия, Армения, США и Италия.