На Донецком направлении уничтожена инженер 12-й бригады спецназначения 1-го корпуса Нацгвардии Украины Дарья Лопатина (с позывным Дельта), служившая в составе нацбатальона «Азов»*. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Инженер 12-й бригады спецназначения 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов»* Дарья Лопатина с позывным Дельта уничтожена на Донецком направлении», — сказал собеседник ТАСС.

Он сообщил, что 19-летняя военнослужащая сначала училась в Киевской школе экономики, затем получила инженерную специальность и проходила службу в подразделении РЭБ.

Ранее Life.ru уже сообщал о плачевных потерях Киева на Донецком направлении. Там за минувшие сутки украинская армия лишилась до 295 солдат.