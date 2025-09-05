Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 09:56

В ДНР ликвидировали 19-летнюю военнослужащую нацбата «Азов»*

ТАСС: В зоне СВО ликвидировали 19-летнюю военнослужащую «Азова»* Лопатину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

На Донецком направлении уничтожена инженер 12-й бригады спецназначения 1-го корпуса Нацгвардии Украины Дарья Лопатина (с позывным Дельта), служившая в составе нацбатальона «Азов»*. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Инженер 12-й бригады спецназначения 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов»* Дарья Лопатина с позывным Дельта уничтожена на Донецком направлении», — сказал собеседник ТАСС.

Он сообщил, что 19-летняя военнослужащая сначала училась в Киевской школе экономики, затем получила инженерную специальность и проходила службу в подразделении РЭБ.

Киев перебрасывает на Сумское направление разбитый под Курском батальон элитной бригады
Киев перебрасывает на Сумское направление разбитый под Курском батальон элитной бригады

Ранее Life.ru уже сообщал о плачевных потерях Киева на Донецком направлении. Там за минувшие сутки украинская армия лишилась до 295 солдат.

*Группировка признана террористической, запрещена в РФ.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar