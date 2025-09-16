Бойцы ВСУ насиловали и убивали мирных жителей во время отступления из села Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом рассказал командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Витос.

«Мы одного мужчину с маленьким ребёнком вывели. По его словам, когда уходили хохлы, они его жену изнасиловали и убили в подвале. <...> Они понимают, что потеряли позицию, и начинают применять артиллерию, ударные дроны, чтобы стереть населённик с лица земли», — цитирует командира РИА «Новости».

Витос подчеркнул, что основной задачей российских бойцов во время операции по зачистке является своевременная эвакуация гражданских лиц, чтобы защитить их от возможных ударов со стороны украинских сил. Именно поэтому эвакуация осуществляется сразу после установления контроля над территорией.