Российские военные вошли в Плещеевку в ДНР
На Александро-Калиновском направлении российские подразделения добиваются успехов в наступлении. Они ведут бои в непосредственной близости от Константиновки и уже зашли в населённый пункт Плещеевка в ДНР. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«Бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку», — сказал Герасимов.
Кроме того, Герасимов заявил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Самые упорные бои идут на Красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ.