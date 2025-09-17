Владимир Путин
17 сентября, 18:46

Российские военные вошли в Плещеевку в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

На Александро-Калиновском направлении российские подразделения добиваются успехов в наступлении. Они ведут бои в непосредственной близости от Константиновки и уже зашли в населённый пункт Плещеевка в ДНР. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку», — сказал Герасимов.

Кроме того, Герасимов заявил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Самые упорные бои идут на Красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ.

