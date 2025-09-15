Владимир Путин
Новый рубеж: Российские войска закрепились на окраине Константиновки

Кимаковский: ВС РФ закрепились на восточной окраине Константиновки в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские подразделения взяли под контроль восточную окраину города Константиновка в ДНР. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии, распространённом агентством ТАСС.

«Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке», — привело агентство слова представителя администрации ДНР.

К слову, российские войска продолжают продвигаться вглубь городской застройки и устанавливать контроль над новыми территориями в зоне проведения специальной военной операции. Закрепление в жилом секторе позволяет ВС РФ создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Ранее Life.ru сообщал, что артиллерийские подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады в составе группировки войск «Южная» нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ. Огневое поражение было нанесено по двум пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, дислоцированным в районах населённых пунктов Краматорск и Дружковка. В результате успешных действий российских артиллеристов цели были полностью уничтожены.

    avatar