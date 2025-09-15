Новый рубеж: Российские войска закрепились на окраине Константиновки

Российские подразделения взяли под контроль восточную окраину города Константиновка в ДНР. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии, распространённом агентством ТАСС.

«Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке», — привело агентство слова представителя администрации ДНР.

К слову, российские войска продолжают продвигаться вглубь городской застройки и устанавливать контроль над новыми территориями в зоне проведения специальной военной операции. Закрепление в жилом секторе позволяет ВС РФ создать плацдарм для дальнейшего наступления.