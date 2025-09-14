Единый день голосования
14 сентября, 18:34

Новых украинских резервистов «перемалывают» в ДНР

ВС РФ сдерживают натиск ВСУ в районе Золотого Колодезя, заявил Пушилин

Обложка © Telegram / Минобороны России

Украинское командование перебрасывает дополнительные резервы в район населённого пункта Золотой Колодезь на Добропольском направлении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«На Добропольском направлении, в Добропольском выступе — там мы видим бои в районе Нового Шахова и Золотого Колодезя. В последнем, кстати, имеется в виду Золотой Колодезь, противник стягивает дополнительные резервы, но наши бойцы продолжают перемалывать подразделения противника», сказал руководитель региона на видео, размещённом в его телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, артиллеристы 88-й отдельной мотострелковой бригады из состава группировки «Южная» успешно поразили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами, расположенных в районе Краматорска и Дружковки. Уничтожение заданных объектов лишило противника всякой возможности наносить ответные удары в данном секторе.

