22 сентября, 15:44

Зеленский предложил направить бойцов ВСУ в Турцию и Британию

Зеленский внёс в Раду законопроект, позволяющий отправить бойцов ВСУ за границу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Jose HERNANDEZ Camera 51

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, который позволяет отправлять военных ВСУ в другие страны. Документ опубликован на официальном сайте украинского парламента.

Согласно инициативе, украинские военные смогут проходить обучение в Турции и Великобритании для освоения новой военной техники. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, это необходимо для получения и ввода в эксплуатацию современных кораблей. В частности, в Турцию планируется направить корвет «Гетман Иван Мазепа» проекта Ada с экипажем из 106 военнослужащих.

Британское направление включает отправку пяти противоминных кораблей различных типов: «Черкассы» и «Чернигов» типа Sandown, «Мариуполь», «Мелитополь» и «Геническ» типа Alkmaar. Общая численность экипажей составит до 176 человек, дополнительно планируется командирование управления 1-го дивизиона противоминных кораблей численностью до 20 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о введении должности военного омбудсмена, который, по убеждению депутатов Верховной рады, противоречит Конституции Украины. Новый институт уполномочен рассматривать жалобы, проводить проверки и выявлять системные проблемы в сфере защиты прав участников боевых действий.

Юлия Сафиулина
