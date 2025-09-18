Владимир Зеленский подписал закон о введении должности военного омбудсмена, который, по убеждению депутатов Верховной рады, противоречит Конституции Украины. Об этом сообщил парламент Незалежной.

«Зеленский подписал закон о военном омбудсмене (№4603-IX). Он вводит дополнительные гарантии защиты прав военнослужащих, резервистов, добровольцев территориальной обороны... правоохранителей, принимающих участие в боевых действиях», — говорится в сообщении.

Новый институт уполномочен рассматривать жалобы, проводить проверки и выявлять системные проблемы в сфере защиты прав участников боевых действий. Военный омбудсмен будет сотрудничать с уполномоченным Верховной рады по правам человека и ежегодно представлять отчёт о своей деятельности.

Парламентарий Алексей Гончаренко* отмечал, что Рада проголосовала за создание этой должности ещё в июне. Депутат София Федина заявила, что принятый закон противоречит не только основному закону Украины, но и Венецианским принципам. Возмутился из-за действий Зеленского и пятый президент Незалежной, лидер партии «Европейская Солидарность» Пётр Порошенко*. Во время обсуждения законопроекта о военном омбудсмене он отметил, что этот институт должен быть независимым от президентской вертикали, иначе он будет неэффективным. Политик подчеркнул, что Конституция не даёт Зеленскому право назначать уполномоченного по правам военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла закон о введении должности военного омбудсмена, уполномоченного заниматься рассмотрением жалоб военнослужащих на нарушения их прав, за который проголосовали 283 народных депутата. Военные получают право напрямую обращаться к омбудсмену с жалобами на действия командования или условия службы, что повлечёт за собой проведение внеплановой проверки в соответствующей воинской части.