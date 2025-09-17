Новая должность появится в правительстве Украины

Верховная рада Украины приняла закон о введении должности военного омбудсмена, который будет заниматься рассмотрением жалоб военнослужащих на нарушения их прав. За инициативу проголосовали 283 народных депутата.

Согласно закону, военные смогут напрямую обращаться к омбудсмену с жалобами на действия командования или условия службы. После получения обращения в воинской части будет проведена внеплановая проверка. Новый механизм призван усилить контроль за соблюдением законодательства в условиях продолжающегося конфликта.