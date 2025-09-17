Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 11:09

Новая должность появится в правительстве Украины

Верховная рада приняла закон о военном омбудсмене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Верховная рада Украины приняла закон о введении должности военного омбудсмена, который будет заниматься рассмотрением жалоб военнослужащих на нарушения их прав. За инициативу проголосовали 283 народных депутата.

Согласно закону, военные смогут напрямую обращаться к омбудсмену с жалобами на действия командования или условия службы. После получения обращения в воинской части будет проведена внеплановая проверка. Новый механизм призван усилить контроль за соблюдением законодательства в условиях продолжающегося конфликта.

«Билет на жизнь»: В Раде рассказали, на сколько выросла цена спасения от «могилизации» в ВСУ
«Билет на жизнь»: В Раде рассказали, на сколько выросла цена спасения от «могилизации» в ВСУ

Напомним, ранее командиры ВСУ призвали ужесточить наказания за невыполнение приказов. Эта новость вызвала возмущение в украинском обществе. В частности, родственники мобилизованных выражают недовольство тем, что командиры избегают ответственности за преступные приказы и неоправданные потери.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar