17 сентября, 08:15

«Билет на жизнь»: В Раде рассказали, на сколько выросла цена спасения от «могилизации» в ВСУ

Нардеп Дмитрук: Цена спасения от мобилизации на Украине достигла $50 тысяч

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Чтобы избежать мобилизации и отправки на фронт, украинским мужчинам приходится платить от $30 до $50 тыс. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Мобилизационный террор: охота на людей на улицах, в транспорте, больницах и даже дома. Продажа «билета на жизнь» за $30–50 тыс. Сотни тысяч похищенных и отправленных на фронт»,отметил парламентарий в беседе с ТАСС, описывая текущую ситуацию на Украине.

С Украины сбежало более полумиллиона молодых мужчин
С Украины сбежало более полумиллиона молодых мужчин

Нередко простые украинцы вынуждены идти на преступления, чтобы не оказаться на фронте. Так ранее Life.ru сообщал, что в Хмельницком местный житель оказал сопротивление во время попытки принудительной мобилизации. В ходе конфликта мужчина нанёс ножевые ранения сотруднику военкомата, а также полицейскому. После нападения он попытался скрыться.

Мария Любицкая
