Новости СВО. ВС РФ продвигаются на севере ДНР и взяли под контроль трассу на Дружковку, Киев поручил оборону Херсона актрисе, 22 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 22 сентября Курская область, 22 сентября Кто получает оборонный заказ на Украине Кто не хочет окончания СВО Армия России добивает ВСУ в селе Шандриголове, дорога на Константиновку закрыта для киевских боевиков, Россия усилила удары ради достижения мира — дайджест Life.ru. 21 сентября, 21:07 Армия России теснит ВСУ под Константиновкой. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 22 сентября

По предварительной информации, в Донецкой Народной Республике освобождено Шандриголово. Также ВС РФ взяли под контроль центральную часть Торского. Продолжаются бои в Кировске. В Ямполе постепенно уничтожаются подразделения противника. Российским штурмовикам удалось зайти в тыл к ВСУ.

Армия России уничтожает противника и в Константиновке. Российские дроноводы поражают технику на трассе, ведущей из этого города в Дружковку. Военный корреспондент Александр Коц пишет, что на этом участке транспорту не стоит ездить. В Константиновке боевики ВСУ проводят провокации, цель которых обвинить ВС РФ в обстреле мирных жителей.

— Бьют преимущественно по городской застройке, по местам, где прячутся гражданские, якобы это наши бойцы. Всё для того, чтоб уничтожить как можно больше гражданских и обвинить в этом наши войска, — рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Развивается штурм Красноармейска (Покровска). Юго-западная часть населённого пункта уже под Россией. Идёт наступление с юго-востока. Авторы канала «Военная хроника» считают, что когда южная часть города перейдёт под наш контроль, то ВСУ станет бессмысленно удерживать северные улицы.

Карта СВО на 22 сентября 2025 года. Армия России уже в Красноармейске. Фото © divgen

Курская область, 22 сентября

Артиллеристы наносят удары по скоплению противника вблизи Курской области. Продвижений ВСУ вблизи Тёткино нет. На Сумщине российские морские пехотинцы наступают у Варачино. На этом участке фронта киевское командование посылает в бой своих специалистов по радиоэлектронной борьбе и разведке, что говорит о нехватке личного состава.

Расчёты зенитных установок ЗУ-23 группировки войск «Север» уничтожают разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Видео © mod_russia

Кто получает оборонный заказ на Украине

Украинская вебкам-модель Наталья Борщевич, более известная как Молли Мэй, получила заказ на поставку антидроновых сетей для Херсона. За 6,3 миллиона гривен (около 12 миллионов рублей) она должна доставить средства защиты от БПЛА до окончания 2025 года. Примечательно, что фирму Борщевич зарегистрировала только месяц назад. Ранее на неё же было возбуждено уголовное дело за распространение порнографии, но наказания ей удалось избежать.

Одним актрисам фильмов для взрослых достаются оборонные заказы, а другие вынуждены покидать Украину. Юлия Сенюк, снимающаяся под псевдонимом Джозефина Джексон, заявила о своём отъезде, так как ожидает возбуждения уголовного дела. На подконтрольной киевскому режиму территории она не только производила контент, но и занималась реабилитацией раненых боевиков.

Кто не хочет окончания СВО

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Кремле заявляет, что Россия увеличила атаки на инфраструктуру ВСУ после саммита президентов на Аляске. Там российский лидер Владимир Путин предложил заморозить конфликт по текущей линии боевого соприкосновения и зафиксировать передачу территорий, но Киев отказался от этого. В итоге от реальных мирных инициатив дело идёт к принуждению. Президент США Дональд Трамп не противодействует атакам, жалуются американские журналисты.

В Москве в свою очередь подтверждают, что рассчитывают на урегулирование. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль готов к диалогу.

— Путин так же, как и президент Трамп, сохраняет заинтересованность и готовность к тому, чтобы вся украинская история развивалась в русле мирного урегулирования. Мы рассчитываем на то, что Соединённые Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия, чтобы помочь в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится, — сказал он.

Специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог утверждает, что его начальник всё ещё стремится к миру. По его словам, президент США хочет видеть сразу мирный договор. Похоже, что только Владимир Зеленский не готов договариваться.

Авторы Даниил Черных