Украинская порномодель будет поставлять антидроновые сетки для ВСУ

Украинская вебкам-модель выиграла государственный тендер на поставку антидроновых сеток для подконтрольного Киеву Херсона. Согласно данным телеграм-канала SHOT, 26-летняя жительница Луцка Наталья Борщевич (известная под псевдонимом Молли Мэй) получила контракт на сумму 6,3 млн гривен (примерно 12 млн рублей) 12 сентября.

По условиям соглашения с городской администрацией, предприниматель должна осуществить поставку защитных сеток до Нового года. Примечательно, что официальный статус индивидуального предпринимателя Борщевич получила лишь месяц назад — до этого она занималась неформальной деятельностью, создавая контент для платформ для взрослых, включая OnlyFans.

Украинская порномодель, которая теперь будет поставлять антидроновую защиту для ВСУ. Фото © SHOT

В 2020 году против Борщевич было возбуждено уголовное дело за распространение порнографии: согласно материалам дела, девушка демонстрировала интимные части тела перед веб-камерой для мужчины. Однако судебного преследования или наказания она в итоге избежала.

Сама Наталья в комментариях для СМИ сообщила, что узнала о потребности в антидроновых сетках и предложила свои услуги, отказавшись раскрыть источник информации. Для выполнения контракта она уже приобрела грузовой автомобиль ЗИЛ-ММЗ для транспортировки груза из Луцка в Херсон. Журналисты иронично задаются вопросом о вероятности успешного выполнения столь ответственного госконтракта человеком без опыта в логистике или оборонных поставках.