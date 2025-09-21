Украинская порномодель будет поставлять антидроновые сетки для ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov
Украинская вебкам-модель выиграла государственный тендер на поставку антидроновых сеток для подконтрольного Киеву Херсона. Согласно данным телеграм-канала SHOT, 26-летняя жительница Луцка Наталья Борщевич (известная под псевдонимом Молли Мэй) получила контракт на сумму 6,3 млн гривен (примерно 12 млн рублей) 12 сентября.
По условиям соглашения с городской администрацией, предприниматель должна осуществить поставку защитных сеток до Нового года. Примечательно, что официальный статус индивидуального предпринимателя Борщевич получила лишь месяц назад — до этого она занималась неформальной деятельностью, создавая контент для платформ для взрослых, включая OnlyFans.
Украинская порномодель, которая теперь будет поставлять антидроновую защиту для ВСУ. Фото © SHOT
В 2020 году против Борщевич было возбуждено уголовное дело за распространение порнографии: согласно материалам дела, девушка демонстрировала интимные части тела перед веб-камерой для мужчины. Однако судебного преследования или наказания она в итоге избежала.
Сама Наталья в комментариях для СМИ сообщила, что узнала о потребности в антидроновых сетках и предложила свои услуги, отказавшись раскрыть источник информации. Для выполнения контракта она уже приобрела грузовой автомобиль ЗИЛ-ММЗ для транспортировки груза из Луцка в Херсон. Журналисты иронично задаются вопросом о вероятности успешного выполнения столь ответственного госконтракта человеком без опыта в логистике или оборонных поставках.
Ранее сообщалось, что украинские налоговые органы взыскивают военный сбор с создательниц контента для платформы OnlyFans. Суммы исчисляются на основе данных, предоставляемых властями Великобритании. Девушка, покинувшая Украину в 2022 году, зарегистрировалась на платформе через посредническое агентство и за полгода работы получила 110 долларов (около 9 тысяч рублей). После прекращения деятельности она получила в 2025 году налоговое уведомление, где её доход был оценён в 77 тысяч долларов (620 тысяч рублей), с которой надлежало уплатить налоги и военный сбор с пенями.