На Украине ввели военный сбор с секс-моделей OnlyFans

Украинские налоговые органы взыскивают военный сбор с создательниц контента для платформы OnlyFans, причём суммы исчисляются на основе данных, предоставляемых властями Великобритании. Об этом на примере личного опыта рассказала бывшая жительница Одессы Екатерина в материале издания «Блокнот Одесса».

Екатерина рассказала о налогах с моделей Onlyfans на Украине. Видео © VK / «Блокнот Одесса»

Девушка, покинувшая Украину в 2022 году, зарегистрировалась на платформе через посредническое агентство, однако за полгода работы получила лишь 110 (около 9 тысяч рублей) долларов. После прекращения деятельности она была шокирована полученным в 2025 году налоговым уведомлением, где её доход был оценён в 77 тысяч долларов (620 тысяч рублей), с которой надлежало уплатить налоги и значительный военный сбор вместе с пенями.

«Мне приходит письмо из налоговой о том, что я должна Украине заплатить налоги и военные сборы за свою работу на секс-платформе. В документе сказано, что в 2022 году я заработала там 77 тысяч долларов!» — говорит Екатерина.

По её словам, юристы подтвердили, что оспорить эти требования в текущих условиях практически невозможно. Она была вынуждена заплатить около 700 долларов, несмотря на реальный заработок в 100 с небольшим. Отмечается, что данные о доходах девушек украинским властям предоставляют непосредственно из юрисдикции Великобритании, где зарегистрирован OnlyFans. При этом многие аферисты из агентств-посредников продолжают убеждать создательниц контента в полной анонимности и отсутствии налоговых обязательств.