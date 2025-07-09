«Хочет денег от торговли телами»: В Раде объяснили, зачем Зеленский декриминализирует порнографию

Декриминализация порнографии на территории Украины будет проведена вовсе не потому, что это немусульманская, достаточно свободная страна. Такой законопроект рассматривают исключительно из-за денег. Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв объяснил Life.ru, какую выгоду получит Владимир Зеленский, если фильмы для взрослых станут абсолютно легальными.

Сейчас из-за снижения уровня жизни украинские женщины очень многие сидят в Интернете и демонстрируют свои прелести иностранцам за деньги. Всё это серьёзнейший бизнес, зарабатывают очень большие деньги. И Украина хочет получать с этого налоги, а для того, чтобы получать легально налоги, надо декриминализировать. Олег Царёв Бывший депутат Верховной рады

На данный момент законы Украины запрещают облагать налогами деятельность, которая не имеет права распространяться в стране. Но если порнографию декриминализировать, то жительницы Незалежной будут обязаны делиться с государством своим заработком.

«Фактически украинская власть толкнула женщин, чтобы они торговали собой, своим телом. Да, это не проституция, но демонстрация своего красивого славянского тела за деньги. Украина ещё хочет получать от этого деньги, хочет деньги от торговли телами. И вот именно для этого меняется закон», — заключил Царёв.