«Хочет денег от торговли телами»: В Раде объяснили, зачем Зеленский декриминализирует порнографию
Депутат Царёв: Украина получит налоги с женщин, показывающих свои тела за деньги
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, © Freepik / diana.grytsku, pvproductions
Декриминализация порнографии на территории Украины будет проведена вовсе не потому, что это немусульманская, достаточно свободная страна. Такой законопроект рассматривают исключительно из-за денег. Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв объяснил Life.ru, какую выгоду получит Владимир Зеленский, если фильмы для взрослых станут абсолютно легальными.
Сейчас из-за снижения уровня жизни украинские женщины очень многие сидят в Интернете и демонстрируют свои прелести иностранцам за деньги. Всё это серьёзнейший бизнес, зарабатывают очень большие деньги. И Украина хочет получать с этого налоги, а для того, чтобы получать легально налоги, надо декриминализировать.
На данный момент законы Украины запрещают облагать налогами деятельность, которая не имеет права распространяться в стране. Но если порнографию декриминализировать, то жительницы Незалежной будут обязаны делиться с государством своим заработком.
«Фактически украинская власть толкнула женщин, чтобы они торговали собой, своим телом. Да, это не проституция, но демонстрация своего красивого славянского тела за деньги. Украина ещё хочет получать от этого деньги, хочет деньги от торговли телами. И вот именно для этого меняется закон», — заключил Царёв.
Напомним, что ещё осенью прошлого года был зарегистрирован обновлённый законопроект о декриминализации порнографии. По словам нардепа Ярослава Железняка, документ предполагает отмену уголовной ответственности за создание и распространение видео интимного характера. Он подчеркнул, что законопроект не легализует порнографию, так как она фактически уже легализована и государство получает налоги от платформ. Накануне стало известно, что Зеленский отправил проект по декриминализации порнографии на рассмотрение в Раду.