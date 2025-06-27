Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 18:07

В Киргизии после запрета порно массово скупают секс-куклы и феромоны

Mash: Спрос на интим-товары в Киргизии вырос вдвое после запрета порно в стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Slideo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Slideo

Спрос на секс-куклы и интим-товары в Киргизии вырос вдвое после полного запрета порнографии в стране. Об этом сообщает Mash.

Парламент Киргизии принял соответствующий закон 25 июня, после чего доступ к порносайтам был заблокирован, а мужчины стали активнее покупать секс-игрушки и пользоваться услугами реальных женщин. Владельцы секс-шопов фиксируют рост продаж. Но при этом они были вынуждены были утилизировать DVD и кассеты с контентом 18+, которые теперь нельзя легально приобрести.

Параллельно в стране увеличилось количество скачиваний VPN-сервисов.

Нет порно, мату и роскоши! Мэр Сургута поставил перед чиновниками «‎нестерпимые» табу
Нет порно, мату и роскоши! Мэр Сургута поставил перед чиновниками «‎нестерпимые» табу

Ранее Life.ru сообщал, что власти Великобритании намерены запретить порнографию с элементами удушения — её связывают с ростом насилия в отношении женщин. По их мнению, несмотря на очевидную опасность, индустрия развлечений сделала асфиксию обыденным явлением. Специалисты в области здравоохранения подчеркивают, что подобные сцены не только унижают жертву, но и представляют серьёзную угрозу для здоровья.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Киргизия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar