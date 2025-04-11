Нет порно, мату и роскоши! Мэр Сургута поставил перед чиновниками «‎нестерпимые» табу

В Сургуте чиновникам запретили лайкать порно, публиковать фотографии во время отдыха, в том числе с сигаретами и алкоголем, а также использовать нецензурную брань, жаргон или критиковать власть. Мэр города Максим Слепов подписал соответствующее постановление об обновлённом кодексе этики для муниципальных служащих.

«Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как «понравившиеся» фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера либо содержащие заведомо ложную информацию, имеющие своей целью оскорбление, клевету, провокацию, создание паники», — сказано в тексте.

Там также уточняется, что чиновникам нельзя размещать в соцсетях кадры «из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши». Кроме того, запрещено публиковать свои фото в голом или полуобнажённом виде. Отдельным пунктом добавляется, что работники мэрии не могут получать подарки от сторонних лиц, а в случае если они всё же были вручены, то все они считаются собственностью местной администрации.

И, наконец, мэр ещё раз напомнил, что госслужащие не должны появляться на работе в состоянии похмелья или пьяными, оскорблять граждан или изъясняться непонятным языком. В документе резюмируется, что нарушение положений кодекса будет расцениваться как неисполнение своих должностных обязанностей.