Антикупидон в деле: США объявили запретной любовь американских чиновников и китаянок
AP: США запретили своим госслужащим в КНР вступать в отношения с китайцами
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Власти США ввели запрет для своих госслужащих в Китае на романтические и сексуальные связи с китайскими гражданами. Об этом сообщает газета Associated Press.
Летом 2024 года американским госслужащим в КНР запретили вступать в отношения с китайцами и китаянками, которые были когда-либо сотрудниками посольства или консульств США. В январе 2025 года под конец своей дипмиссии посол Штатов в Китае Николас Бёрнс решил запретить романтические связи вообще с любыми гражданами Китая.
Разлучником Бёрнс прослыть не захотел, поэтому ввёл исключение для тех госслужащих, которые уже нашли себе половинку среди китайских граждан, но для этого надо было оформить соответствующую заявку. Если её не одобрят, то американец обязан будет либо расстаться с гражданином Китая, либо «на крыльях любви» он «вылетит» со своего поста.
Нововведения донесли до американских госслужащих в устной и электронной форме, но публично об этом умалчивалось.
Зато отношения с самим Китаем США решительно настроены развивать. Глава Госдепа Рубио недавно заявил, что вся история XXI века развернётся вокруг взаимодействия КНР и Штатов, однако аналитики считают, что туда добавится ещё и Россия, создав трио великих держав. Также считают и в Японии, указывая, что Америке нужен «союз сильных».