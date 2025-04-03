Антикупидон в деле: США объявили запретной любовь американских чиновников и китаянок

Власти США ввели запрет для своих госслужащих в Китае на романтические и сексуальные связи с китайскими гражданами. Об этом сообщает газета Associated Press.

Летом 2024 года американским госслужащим в КНР запретили вступать в отношения с китайцами и китаянками, которые были когда-либо сотрудниками посольства или консульств США. В январе 2025 года под конец своей дипмиссии посол Штатов в Китае Николас Бёрнс решил запретить романтические связи вообще с любыми гражданами Китая.

Разлучником Бёрнс прослыть не захотел, поэтому ввёл исключение для тех госслужащих, которые уже нашли себе половинку среди китайских граждан, но для этого надо было оформить соответствующую заявку. Если её не одобрят, то американец обязан будет либо расстаться с гражданином Китая, либо «на крыльях любви» он «вылетит» со своего поста.