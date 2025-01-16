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16 января, 03:45

В Японии заявили, что Трамп нацелен на создание альянса с Россией и Китаем

Yahoo News Japan: Трамп хочет укрепить отношения с Россией и Китаем

Избранный президент США Дональд Трамп может стремиться к созданию нового альянса с Россией и Китаем. Об этом сообщает Yahoo News Japan. В статье говорится, что политик, вероятно, сформирует новый «Союз сильных», который усилит экономические связи между Вашингтоном, Пекином и Москвой.

В материале также подчёркивается, что в случае реализации такого плана традиционные союзники Америки, в том числе Япония, могут столкнуться с ослаблением поддержки со стороны Вашингтона. Прежним партнёрам предстоит иметь дело с пренебрежением и отказом от выполнения обязательств по обороне.

«Насколько мы к этому готовы?» — задался вопросом автор статьи.

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Ранее в ООН подчеркнули, что организация готова поддержать любой диалог между Россией и США. Так там прокомментировали возможность будущих встреч президента РФ Владимира Путина и избранного главы Штатов Дональда Трампа. Напомним, республиканец заявил, что переговоры с российским лидером могут пройти в течение полугода после его инаугурации.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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