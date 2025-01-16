В Японии заявили, что Трамп нацелен на создание альянса с Россией и Китаем

Избранный президент США Дональд Трамп может стремиться к созданию нового альянса с Россией и Китаем. Об этом сообщает Yahoo News Japan. В статье говорится, что политик, вероятно, сформирует новый «Союз сильных», который усилит экономические связи между Вашингтоном, Пекином и Москвой.

В материале также подчёркивается, что в случае реализации такого плана традиционные союзники Америки, в том числе Япония, могут столкнуться с ослаблением поддержки со стороны Вашингтона. Прежним партнёрам предстоит иметь дело с пренебрежением и отказом от выполнения обязательств по обороне.