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3 апреля, 05:38

«Эпоха триумвирата»: Названы три сверхдержавы, которые разделят власть над миром до 2035 года

Аналитик Кошкович: В мире наступила эпоха триумвирата США, Китая и России

Ближайшие десять лет в мире будет три главных государства, эпохой триумфа завладеют Россия, США и Китай. Благодаря сверхдержавам, в реальности всё будет хорошо, но вовсе не для Европы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X.

«Будет триумвират США — Китай — Россия, а затем это превратится в Концерт великих держав», — написал он.

В ближайшем будущем также появится ещё одна страна, которая приблизится к подобному статусу — Индия. Через 50 же лет в мире будет существовать от четырёх до семи сверхдержав.

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Ранее стало известно, что в мае Россия и Китай проведут саммит и встреча глав МИД РФ и КНР в Москве является подготовительной к предстоящему событию. Сейчас идёт массированная разработка российско-китайской встречи. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, дата и место предстоящего саммита уже согласованы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Milan Adzic

Наталья Афонина
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