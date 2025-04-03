«Эпоха триумвирата»: Названы три сверхдержавы, которые разделят власть над миром до 2035 года
Аналитик Кошкович: В мире наступила эпоха триумвирата США, Китая и России
Ближайшие десять лет в мире будет три главных государства, эпохой триумфа завладеют Россия, США и Китай. Благодаря сверхдержавам, в реальности всё будет хорошо, но вовсе не для Европы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X.
«Будет триумвират США — Китай — Россия, а затем это превратится в Концерт великих держав», — написал он.
В ближайшем будущем также появится ещё одна страна, которая приблизится к подобному статусу — Индия. Через 50 же лет в мире будет существовать от четырёх до семи сверхдержав.
Ранее стало известно, что в мае Россия и Китай проведут саммит и встреча глав МИД РФ и КНР в Москве является подготовительной к предстоящему событию. Сейчас идёт массированная разработка российско-китайской встречи. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, дата и место предстоящего саммита уже согласованы.
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