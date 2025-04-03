«Эпоха триумвирата»: Названы три сверхдержавы, которые разделят власть над миром до 2035 года

Ближайшие десять лет в мире будет три главных государства, эпохой триумфа завладеют Россия, США и Китай. Благодаря сверхдержавам, в реальности всё будет хорошо, но вовсе не для Европы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X.

«Будет триумвират США — Китай — Россия, а затем это превратится в Концерт великих держав», — написал он.

В ближайшем будущем также появится ещё одна страна, которая приблизится к подобному статусу — Индия. Через 50 же лет в мире будет существовать от четырёх до семи сверхдержав.