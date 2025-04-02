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2 апреля, 10:14

«Дата и место согласованы»: В Кремле ответили на вопрос о предстоящем саммите РФ и Китая

Песков: Дата и место предстоящего саммита РФ и Китая уже согласованы

В настоящее время проводится массированная подготовка к российско-китайскому саммиту. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас. Визит, продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем — это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов. Ведётся массированная подготовка», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что дата и место предстоящего саммита РФ и Китая уже согласованы. По его словам, повестка дня сейчас в проработке. В Кремле пообещали информировать о ходе подготовки к мероприятию своевременно.

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Напомним, что ранее в Москву прибыл министр иностранных дел Китая Ван И. В ходе встречи с ним глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае. Текущая встреча с китайским коллегой является подготовительной к грядущему саммиту, отметил министр.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александр Юнашев
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