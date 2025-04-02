«Дата и место согласованы»: В Кремле ответили на вопрос о предстоящем саммите РФ и Китая

В настоящее время проводится массированная подготовка к российско-китайскому саммиту. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас. Визит, продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем — это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов. Ведётся массированная подготовка», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что дата и место предстоящего саммита РФ и Китая уже согласованы. По его словам, повестка дня сейчас в проработке. В Кремле пообещали информировать о ходе подготовки к мероприятию своевременно.