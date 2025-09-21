Песков: Путин заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Украине
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин сохраняет заинтересованность и готовность урегулировать ситуацию на Украине путём переговоров и рассчитывает на продолжение сотрудничества с США. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«[Президент РФ Владимир] Путин так же, как и президент [США Дональд] Трамп, сохраняет заинтересованность и готовность к тому, чтобы вся украинская история развивалась в русле мирного урегулирования. Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия, чтобы помочь в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится», — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва настроена на продолжение переговоров и готова к сотрудничеству с американской стороной для достижения мирного решения конфликта на Украине.
Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин сохраняет готовность урегулировать ситуацию на Украине исключительно политико-дипломатическими методами. Комментируя резкие высказывания президента США Дональда Трампа, представитель Кремля отметил, что эмоциональная реакция американского лидера понятна, поскольку он также предпринимает шаги для разрешения украинского кризиса. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках украинской стороны саботировать текущую внешнеполитическую линию США по украинскому вопросу.