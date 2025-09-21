Песков: Путин заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин сохраняет заинтересованность и готовность урегулировать ситуацию на Украине путём переговоров и рассчитывает на продолжение сотрудничества с США. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«[Президент РФ Владимир] Путин так же, как и президент [США Дональд] Трамп, сохраняет заинтересованность и готовность к тому, чтобы вся украинская история развивалась в русле мирного урегулирования. Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия, чтобы помочь в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится», — сказал он.