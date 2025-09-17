Лавров обвинил Киев в саботаже урегулирования конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках украинской стороны саботировать текущую внешнеполитическую линию США по украинскому вопросу. Соответствующее высказывание он сделал во время круглого стола с зарубежными послами.

«Мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать», — сказал Лавров.