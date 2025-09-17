Владимир Путин
17 сентября, 09:13

Лавров обвинил Киев в саботаже урегулирования конфликта

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках украинской стороны саботировать текущую внешнеполитическую линию США по украинскому вопросу. Соответствующее высказывание он сделал во время круглого стола с зарубежными послами.

«Мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать», — сказал Лавров.

Ранее о саботаже в решении конфликта на Украине заявлял заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Европа продолжает тормозить процесс переговоров России и США, несмотря на то, что сейчас важно наоборот продолжить диалог.

Полина Никифорова
