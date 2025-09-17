Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 07:50

В МИД РФ обвинили противников мира на Украине в саботаже договорённостей России и США

Рябков: Противники мира на Украине саботируют договорённости РФ и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Европа продолжает тормозить процесс переговоров России и США, несмотря на то, что сейчас важно наоборот продолжить диалог и сделать всё возможное для дальнейшего формирования реальных договорённостей. Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Заместитель МИД России Сергей Рябков о саботаже со стороны ЕС. Видео © Life.ru

«По разным линиям диалог продолжается. Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договорённости», — заявил Рябков.

Он объяснил, что прошло уже больше месяца после саммита президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже. При этом не было дня, когда «противники движения к миру и сторонники продолжения войны до последнего украинца» не занимались целенаправленным скоординированным саботажем договорённостей.

Советник Путина рассказал о его договорённости с Трампом на Аляске
Советник Путина рассказал о его договорённости с Трампом на Аляске

Напомним, 15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта и отметили положительный характер переговоров. По итогам встречи российский лидер сообщил о возможности достичь завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Сергей Рябков
  • ЕС
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
