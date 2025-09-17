В МИД РФ обвинили противников мира на Украине в саботаже договорённостей России и США
Европа продолжает тормозить процесс переговоров России и США, несмотря на то, что сейчас важно наоборот продолжить диалог и сделать всё возможное для дальнейшего формирования реальных договорённостей. Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Заместитель МИД России Сергей Рябков о саботаже со стороны ЕС. Видео © Life.ru
«По разным линиям диалог продолжается. Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договорённости», — заявил Рябков.
Он объяснил, что прошло уже больше месяца после саммита президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже. При этом не было дня, когда «противники движения к миру и сторонники продолжения войны до последнего украинца» не занимались целенаправленным скоординированным саботажем договорённостей.
Напомним, 15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта и отметили положительный характер переговоров. По итогам встречи российский лидер сообщил о возможности достичь завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.