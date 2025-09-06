Советник Путина рассказал о его договорённости с Трампом на Аляске
Недавние переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске привели к заметному сближению позиций двух государств. Об этом РИА «Новости» на полях ВЭФ рассказал советник президента РФ Антон Кобяков.
«Он (ВЭФ) проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения», — отметил Кобяков.
Напомним, что встреча президентов РФ и США на Аляске прошла 15 августа 2025 года. По словам советника главы РФ Юрия Ушакова, в ходе переговоров стороны условились о дальнейших шагах по украинскому вопросу.
Ранее советник президента РФ Кобяков заявил, что нормализация отношений между Россией и США поможет быстрее урегулировать украинский кризис. По его словам, «словесное жонглирование» между странами этому не помешает.
