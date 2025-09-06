Кобяков: Нормализация отношений РФ и США урегулирует конфликт на Украине

Улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном создаст условия для более быстрого урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции советник президента РФ и секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

«Несмотря на постоянное словесное жонглирование, нормализация отношений России и США, конечно, приведёт к скорейшему решению украинской проблемы», — отметил Кобяков.