Песков назвал Трампа циничным в хорошем смысле слова

Президент США Дональд Трамп отличается прагматичным подходом и оценивает ситуацию, в том числе касающуюся Украины, через призму бизнес-интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В разговоре с AиФ отметил, что такая позиция может облегчить процесс достижения договорённостей.

Представитель Кремля указал, что позиция Трампа в настоящее время существенно отличается от линии, занятой европейскими государствами. По его словам, американский лидер демонстрирует гораздо более конструктивен. Песков добавил, что Трамп, в хорошем смысле слова, достаточно циничен, считая, что торговля должна быть приоритетнее войны. Исходя из национальных интересов Америки, он предпринимает шаги для прекращения конфликтов, и в этом вопросе его цели совпадают с российскими, поскольку Россия также стремится достичь своих целей прежде всего мирными способами, подчеркнул Песков.

При этом он пояснил, что пока такое урегулирование невозможно, Россия будет продолжать специальную военную операцию. Однако предпочтение отдаётся политико-дипломатическим методам решения конфликта. Песков заключил, что если Трамп сможет помочь сделать такие средства доступными, то это совпадение интересов стоит только приветствовать.