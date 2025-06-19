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18 июня, 23:22

«Я вижу большой плюс»: Путин отметил преимущества Трампа как бизнесмена

Путин считает плюсом то, что Трамп, как хороший бизнесмен, хорошо умеет считать

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

На встрече с руководителями информагентств российский лидер Владимир Путин положительно оценил деловые качества президента США Дональда Трампа. Он отметил, что опыт предпринимательской деятельности позволяет республиканцу трезво оценивать ситуацию.

«Я вижу большой плюс в том, что он всё считает. Поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо. Он считает, к чему приведут те или другие шаги в отношении России, сколько это будет стоить налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США, получит она от тех или других шагов какой-то плюс или, наоборот, упадёт в минус», — сказал Путин.

Президент России добавил, что американский лидер не только политик, которому народ США доверил судьбу своей страны. По его словам, Трамп также бизнесмен.

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Ранее Путин высказался о потенциальной встрече с Трампом. По его мнению, такой диалог мог бы принести пользу, однако для этого требуется тщательная подготовка. Глава государства подчеркнул, что встреча должна быть организована таким образом, чтобы привести к «позитивным» итогам.

Алена Пенчугина
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