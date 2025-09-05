Песков заявил, что второй раунд переговоров Путина и Трампа организуют быстро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть оперативно организована. Решение о проведении переговоров зависит исключительно от желания самих лидеров.

«У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно», — заявил Песков в интервью аif.ru.