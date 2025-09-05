Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 09:37

Песков заявил, что второй раунд переговоров Путина и Трампа организуют быстро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть оперативно организована. Решение о проведении переговоров зависит исключительно от желания самих лидеров.

«У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно», — заявил Песков в интервью аif.ru.

Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным
Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным

Пресс-секретарь охарактеризовал переговоры между Путиным и Трампом как непростые, ведь оба лидера отстаивают интересы своих стран. Сложность переговоров объясняется жёсткой позицией как Москвы, так и Вашингтона. На данный момент сведений о возможном новом разговоре Путина и Трампа нет.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar